У Франції на акціях протесту проти обовʼязкової вакцинації сталися сутички з правоохоронцями. Поліція застосувала водомети

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У Парижі та інших французьких містах у суботу, 24 липня, тисячі людей вийшли на акції протесту проти обовʼязкової вакцинації від коронавірусу та «паспортів здоров’я», почалися сутички з поліцією.

Про це повідомляють місцеві журналісти у Twitter.

Окрім Парижа, протести тривають у Бордо, Тулоні, Ліоні, Нансі, Марселі, Ніцці, Монпельє та багатьох інших містах.

Як видно на оприлюднених відео, у правоохоронців кидають димові шашки та петарди, поліція у відповідь застосовує сльозогінний газ та водомети.

За попередніми даними, серед правоохоронців уже є перші постраждалі.