В Україні викрили канал контрабанди бурштину в ОАЕ та вилучили майже 300 кілограмів «сонячних» каменів
- Автор:
- Катерина Кадакова
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У Ковелі та Луцьку викрили підпільні цехи, в яких обробляли нелегально видобутий бурштин, та вилучили майже 300 кілограмів оброблених та необроблених «сонячних» каменів.
Про це повідомили у пресцентрі Держприкордонслужби України.
Як з’ясувалося, до незаконної діяльності причетні щонайменше 10 осіб — мешканці Волинської та Рівненської областей, які переробляли та збували бурштин до Об’єднаних Арабських Еміратів.
Зокрема, організатором виявився 34-річний мешканець Ковеля, який налагодив схему придбання, зберігання та переробки у значних розмірах незаконно видобутого бурштину на території Волинської, Рівненської та Житомирської областей.
Зловмисники переправляли готові вироби з бурштину поза митним контролем до Польщі, звідти «товар» потрапляв до ОАЕ. Отримані за продаж товарів гроші фігуранти самостійно перевозили до України.
Загалом правоохоронці провели 16 санкціонованих обшуків вдома та в машинах зловмисників. Також були виявлені три підпільні цехи, в яких був бурштин різної фракції, готові вироби з нього, станки для ручної обробки та перероблення, додаткове обладнання, гроші та пістолет.
Орієнтовна вартість вилученого обладнання та дорогоцінного каміння сягає близько 1 мільйона гривень.
Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 240—1 «Незаконне видобування, збут, придбання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.
- У червні силовики заблокували канал контрабанди бурштину за кордон, вилучивши каменів на 30 мільйонів гривень.
- У вересні 2020 року СБУ заблокувала контрабанду бурштину з Рівненської області в Азію. Вилучили понад 800 кг на мільйони гривень.
- До цього СБУ показала масштаби розкопок бурштину в лісгоспі Рівненської області.