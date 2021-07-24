«Є інші можливості». У США натякнули на нові санкції проти Коломойського

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Мусієнко Владислав / POOL / УНІАН

Заборона в’їзду до США для українського бізнесмена Ігоря Коломойського є лише першим кроком, який був у компетенції Держдепартаменту.

Про це заявив тимчасовий повірений у справах США, заступник помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джордж Кент в інтерв’ю «Радіо Свобода».

«Є інші можливості – я про Міністерство фінансів. Тобто це не кінець цієї історії. І питання також є у Федерального бюро розслідувань та нашого Міністерства юстиції», — наголосив він.

Кент також нагадав, що минулого року стало відомо про розслідування справи проти Коломойського щодо відмивання коштів.

«Побачимо, чим це закінчиться. Але ми знаємо, що це проблематично. Якщо було не все за законом у нас, — це наша справа, а якщо він це ж зробив тут, в Україні, — це ваша справа», – додав дипломат.

Окремо Кент нагадав, що колишній прем’єр-міністр України Павло Лазаренко «сидів у нас 10 років», а бізнесмен Дмитро Фірташ зараз перебуває в Австрії під загрозою екстрадиції до США.