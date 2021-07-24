«Є інші можливості». У США натякнули на нові санкції проти Коломойського
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
-
Мусієнко Владислав / POOL / УНІАН
Заборона в’їзду до США для українського бізнесмена Ігоря Коломойського є лише першим кроком, який був у компетенції Держдепартаменту.
Про це заявив тимчасовий повірений у справах США, заступник помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джордж Кент в інтерв’ю «Радіо Свобода».
«Є інші можливості – я про Міністерство фінансів. Тобто це не кінець цієї історії. І питання також є у Федерального бюро розслідувань та нашого Міністерства юстиції», — наголосив він.
Кент також нагадав, що минулого року стало відомо про розслідування справи проти Коломойського щодо відмивання коштів.
«Побачимо, чим це закінчиться. Але ми знаємо, що це проблематично. Якщо було не все за законом у нас, — це наша справа, а якщо він це ж зробив тут, в Україні, — це ваша справа», – додав дипломат.
Окремо Кент нагадав, що колишній прем’єр-міністр України Павло Лазаренко «сидів у нас 10 років», а бізнесмен Дмитро Фірташ зараз перебуває в Австрії під загрозою екстрадиції до США.
- У березні 2021 року США запровадили санкції проти українського бізнесмена Ігоря Коломойського через корупцію.
- Міністерство юстиції США хоче конфіскувати в Коломойського офісну вежу в Луїсвіллі та офісний парк у Далласі, які придбали за незаконно виведені з ПриватБанку гроші.
- Цього року Коломойський опинився на четвертому місці в українському списку журналу Forbes — його статки оцінили у $1,8 мільярда. Головні сфери його інтересів: енергетика, важка промисловість, нафтогазовий сектор, авіатранспорт, медіахолдинг «1+1 медіа». Раніше в цьому переліку була й банківська сфера, допоки у грудні 2016 року не націоналізували один з основних активів — ПриватБанк.