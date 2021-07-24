«Есть другие возможности». В США намекнули на новые санкции против Коломойского

Запрет въезда в США для украинского бизнесмена Игоря Коломойского является лишь первым шагом, который был в компетенции Госдепартамента.
Об этом заявил временный поверенный в делах США, заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент в интервью «Радио Свобода».
«Есть другие возможности — я о Министерстве финансов. То есть это не конец этой истории. И вопросы есть также у Федерального бюро расследований и нашего Министерства юстиции», — подчеркнул он.
Кент также напомнил, что в прошлом году стало известно о расследовании дела против Коломойского по отмыванию средств.
«Посмотрим, чем это закончится. Но мы знаем, что это проблематично. Если было не все по закону у нас, — это наше дело, а если он это же сделал здесь, в Украине, — это ваше дело», — добавил дипломат.
Отдельно Кент напомнил, что бывший премьер-министр Украины Павел Лазаренко «сидел у нас 10 лет», а бизнесмен Дмитрий Фирташ сейчас находится в Австрии под угрозой экстрадиции в США.
- В марте 2021 года США ввели санкции против украинского бизнесмена Игоря Коломойского за коррупцию.
- Министерство юстиции США хочет конфисковать у Коломойского офисную башню в Луисвилле и офисный парк в Далласе, которые приобрели за незаконно выведенные из ПриватБанка деньги.
- В этом году Коломойский оказался на четвертом месте в украинском списке журнала Forbes — его состояние оценили в $1,8 миллиарда. Главные сферы его интересов: энергетика, тяжелая промышленность, нефтегазовый сектор, авиатранспорт, медиахолдинг «1+1 медиа». Ранее в этом списке была и банковская сфера, пока в декабре 2016 года не национализировали один из основных активов — ПриватБанк.