На Філіппінах дітям заборонили виходити з дому через штам «Дельта»

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Острівна держава Філіппіни через штам коронавірусу «Дельта» відправила у пʼятницю, 23 липня, мільйони дітей на домашню ізоляцію. Про це повідомляє CNA.

«Варіант «Дельта» більш заразний і смертоносний», — сказав прессекретар президента, оголосивши про жорсткіші правила для столичного регіону і чотирьох провінцій, де число випадків різко зросло.

Дітям у віці від 5 до 17 років наказали залишатись вдома. Разом з тим у країні посилили обмеження щодо кількості людей за обідом у приміщенні, салонів краси і релігійних зібрань. Це сталося через два тижні після того, як уряд дозволив неповнолітнім виходити на вулицю (заборона діяла з березня 2020 року, але часто порушувалась).

Уряд раніше виправдовував такі заходи ризиком того, що літні родичі можуть заразитись від дітей, які часто хворіють безсимптомно і загалом легше переносять хворобу.

Незалежна дослідницька група OCTA, яка консультує уряд щодо карантину, закликала до локдауну та розширеного комендантського часу. Через штам «Дельта» департамент охорони здоровʼя наразі проводить перевірки, щоб переконатися, що у лікарнях достатньо ліжок, ліків, кисневих балонів і персоналу, щоб впоратися з можливим сплеском.

Що стосується вакцинації, то на Філіппінах трохи понад 5 мільйонів людей повністю вакциновані, а 10,5 мільйона отримали перше щеплення. Населення країни — понад 100 мільйонів. У червні президент Філіппін погрожував вʼязницею тим, хто відмовляється вакцинуватися.