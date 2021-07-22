У ЄС прокоментували домовленості щодо «Північного потоку — 2». Там готові допомагати в укладенні нової угоди про транзит через Україну
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
У Європейській комісії прокоментували ухвалені домовленості між США та Німеччиною стосовно газопроводу «Північний потік – 2». Там зазначили, що готові сприяти укладенню нової транзитної угоди між Україною та РФ.
Про це заявив представник Єврокомісії Тім Макфі.
Він зазначив, що ЄК взяла до уваги ухвалені домовленості та вітає зобов’язання Німеччини дотримуватися правил ЄС під час експлуатації газопроводів. Також Єврокомісія вважає Україною надійним партнером у питанні транзиту газу і готова долучитися до перемовин.
«Україна — надійна транзитна країна, і ЄС сприяв укладенню теперішньої транзитної угоди, дія якої завершується у 2024 році. Ми готові сприяти переговорам про продовження транзитної угоди», — пояснив він.
За словами представника ЄК, ці домовленості будуть обговорені між країнами-членами, щоб гарантувати, що «будь-які заходи будуть добре скоординовані». Також це питання обговорять і з Україною.
- 21 липня стало відомо, що США досягли домовленості з Німеччиною щодо «Північного потоку — 2» . Передбачається, що Берлін буде домагатися від Росії продовження транзиту газу через Україну на 10 років. Також у Німеччині зобов’язалися вживати заходів у разі якщо Росія почне використовувати газ як спосіб тиску на Україну. Окремим пунктом також вказана масштабна фінансова допомога Україні для модернізації української ГТС.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і голова польського МЗС Збігнєв Рау виступили зі спільною заявою, в якій заявили, що будуть разом працювати над протидією запуску російського газопроводу «Північний потік — 2» . У заяві сказано, що рішення про будівництво труби створило політичну кризу, кризу в сфері безпеки і кризу довіри в Європі. Це несе в собі додаткові політичні, військові та енергетичні загрози для України і Центральної Європи.
- Президент США Джо Байден заявив, що на завершальному етапі реалізації проєкту «Північний потік — 2» уже немає можливості зупинити його будівництво. Водночас Ангела Меркель зазначила, що ці домовленості не вирішують усіх проблем, але допомагають всім сторонам.