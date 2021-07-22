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Зеленський підписав закон, який скасовує штрафи за виїзд з окупованого Донбасу через Росію

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який тимчасово скасовує штрафи за порушення правила вʼїзду-виїзду з окупованої території України.

Про це повідомляє Офіс президента.

Документ передбачає, що під час дії карантину або блокування роботи контрольних пунктів вʼїзду-виїзду українців не штрафуватимуть, якщо вони порушили правила через обставини гуманітарного характеру.

Йдеться про:

Закон набирає чинності з наступного дня після його публікації.

У пояснювальній записці до закону йшлося, що з початком пандемії і введенням карантину ситуація із перетином КПВВ значно погіршилася. КПВВ періодично не функціонують, а бойовики в односторонньому порядку відмовляються пропускати людей.