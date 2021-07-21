Стрілянина в школі Казані: Галявієв у момент нападу був неосудним
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Колишній учень російської гімназії № 175 в Казані Ільназ Галявієв у момент стрілянини в дітей та педагогів був неосудним.
До такого висновку прийшли психіатри московського Наукового центру судової психіатрії, передає Інтерфакс.
«Центр [...] їм. В. П. Сербського визнав казанського стрілка Ільназа Галявієва неосудним на момент скоєння масових убивств», — заявили в Громадській спостережній комісії.
Подробиці експертизи і розслідування справи обіцяють оголосити пізніше.
У Слідчому комітеті РФ заявили, що комплексна стаціонарна психіатрична судова експертиза Галявієва «ще триває». Раніше в СК повідомляли, що Галявієву був поставлений діагноз про захворювання головного мозку, але на обліку він не перебував.
- Вранці 11 травня 19-річний колишній учень Галявієв прийшов у свою гімназію з рушницею і почав стріляти. Він підірвав саморобний пристрій і застрелив 7 дітей та двох вчительок. Поліція затримала його після штурму. До нападу Галявієв сфотографував себе у масці з написом «бог», а після затримання запевняв, що він і є бог.
- Путін після стрілянини наказав посилити контроль за обігом цивільної зброї в Росії.