Прогноз погоди на завтра: спека залишить Україну, дощитиме на заході та сході
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Ingo Jakubke / Pixabay
У четвер, 22 липня, зливи з грозами пройдуть на сході та заході України, частково у південних областях.
Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко.
За її даними, найближчої ночі атмосферний фронт ще затримається на півдні країни — будуть дощі та грози, нестійка погода можлива в центральних регіонах.
Проте вдень Одещина, Миколаївщина та більшість центральних областей від дощових хмар звільняться. Також не очікуються дощі у четвер на півночі.
Діденко зазначила, що відзавтра температура повітря в усіх областях України знизиться до +23...+28 °С, до того ж буде дути сильний вітер північних напрямків.
У Києві 22 липня буде суха сонячна вітряна погода. Температура повітря +22...+24 °С.
Окрім цього, синоптик спрогнозувала, що найближчим часом в Україні дощів буде мало (окрім регіонів навколо Карпат), сильна спека малоймовірна, +23...+28 °С, у неділю на півдні та південному сході температура підскочить до +30 °С.
- Синоптики раніше прогнозували, що з початку тижня спека почне повільно залишати Україну, подекуди температура буде нижчою за +30 °С, пройдуть дощі та грози.
- У Києві 19 липня через зливу затопило вулиці в кількох районах та станції метро «Берестейська» та «Академмістечко» — їх зачиняли на вхід і вихід. Згодом станції метро відновили роботу. Наземний громадський транспорт також працював із перебоями у графіку. Вітер повалив близько 150 дерев.
- У Державній службі надзвичайних ситуацій попередили про вихід річок із берегів у західних областях України.