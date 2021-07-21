Прогноз погоди на завтра: спека залишить Україну, дощитиме на заході та сході

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Ingo Jakubke / Pixabay

У четвер, 22 липня, зливи з грозами пройдуть на сході та заході України, частково у південних областях.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко.

За її даними, найближчої ночі атмосферний фронт ще затримається на півдні країни — будуть дощі та грози, нестійка погода можлива в центральних регіонах.

Проте вдень Одещина, Миколаївщина та більшість центральних областей від дощових хмар звільняться. Також не очікуються дощі у четвер на півночі.

Діденко зазначила, що відзавтра температура повітря в усіх областях України знизиться до +23...+28 °С, до того ж буде дути сильний вітер північних напрямків.

У Києві 22 липня буде суха сонячна вітряна погода. Температура повітря +22...+24 °С.

Окрім цього, синоптик спрогнозувала, що найближчим часом в Україні дощів буде мало (окрім регіонів навколо Карпат), сильна спека малоймовірна, +23...+28 °С, у неділю на півдні та південному сході температура підскочить до +30 °С.