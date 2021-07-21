В Україні стартував пʼятий і останній етап вакцинації. Що це означає?
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Ernesto Ryan / Stringer / Getty Images
Сьогодні, 21 липня, в Україні стартував пʼятий і останній етап вакцинації населення від коронавірусу. Щеплення можуть отримати всі охочі, віком від 18 років.
Фактично пʼятий етап відкриває вільний доступ до всіх вакцин, якими щеплюють в Україні — це препарати від Sinovac, AstraZeneca, BioNTech-Pfizer і Moderna.
Вакцинуватися можна в пунктах і центрах вакцинації або замовити мобільну бригаду, якщо ви записані в чергу, як організований колектив, в якому працює понад 50 осіб. Центри і пункти приймають в порядку «живої черги» — записуватися через додаток «Дія» вже не потрібно, але залишається можливість запису по телефону реєстратури.
Перелік центрів і пунктів, а також графік їх роботи, можна знайти на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
- В Україні станом на 20 липня зроблено 4 179 663 щеплення вакцинами від коронавірусу. Всього вакциновано 2 717 790 осіб, з них завершили вакцинацію і отримали дві дози — 1 461 875.
- Більшість вакцинованих українців отримали уколи китайською вакциною CoronaVac. Євросоюз найближчим часом повинен визнати сертифікати про вакцинацію цим препаратом.