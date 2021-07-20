Суд відправив під домашній арешт двох працівників СБУ, які напали на прикордонників у Сумській області

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Пресслужба ДПСУ

Зарічний районний суд міста Суми відправив 20 липня під цілодобовий домашній арешт двох співробітників СБУ, які побили співробітників прикордонної служби і забрали у них автомати.

Про це повідомляє місцеве видання Sumy Today.

Державне бюро розслідувань клопотало, аби їх відправили у СІЗО без права на заставу. Нападники перебуватимуть під домашнім арештом із електронним браслетом до 16 вересня. У середу, 21 липня, суд буде розглядати клопотання про відсторонення обох працівників СБУ від займаних посад.

Нагадаємо, що у ніч проти неділі, 18 липня, у Сумській області на кордоні з Росією троє невідомих напали на наряд з двох українських прикордонників. Зловмисники відібрали табельну зброю та зникли. Її згодом знайшли правоохоронці. Згодом у ДПСУ повідомили, що нападники прийшли з території України, а після інциденту повернулися вглиб країни. У СБУ заявили, що до нападу на прикордонників причетні їхні співробітники. Їх оперативно ідентифікували та передали правоохоронцям.