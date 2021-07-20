Суд отправил под домашний арест двух сотрудников СБУ, которые напали на пограничников в Сумской области

Заречный районный суд города Сумы отправил 20 июля под круглосуточный домашний арест двух сотрудников СБУ, которые избили сотрудников пограничной службы и забрали у них автоматы.

Об этом сообщает местное издание Sumy Today.

Государственное бюро расследований ходатайствовало, чтобы их отправили в СИЗО без права на залог. Нападавшие будут находиться под домашним арестом с электронным браслетом до 16 сентября. В среду, 21 июля, суд будет рассматривать ходатайство об отстранении обоих работников СБУ от занимаемых должностей.

Напомним, что в ночь на воскресенье, 18 июля, в Сумской области на границе с Россией трое неизвестных напали на наряд из двух украинских пограничников. Злоумышленники отобрали табельное оружие и скрылись. Его впоследствии нашли правоохранители. Вскоре в ГПСУ сообщили, что нападавшие пришли с территории Украины, а после инцидента вернулись вглубь страны. В СБУ заявили, что к нападению на пограничников причастны их сотрудники. Их оперативно идентифицировали и передали правоохранителям.