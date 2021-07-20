Космічний телескоп Hubble зробив перший після ремонту знімок

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Космічний телескоп Hubble знову у роботі після ремонту — він зробив два знімки галактик. Їх оприлюднило Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA).

Зліва зображене рідкісне явище — пара галактик, що взаємодіють у південній півкулі.

Праворуч — велика спіральна галактика з незвичайними протяжними спіральними рукавами. У той час як у більшості дискових галактик парне число спіральних рукавів, у цієї — три.

NASA

Нагадаємо, що у червні телескоп понад тиждень подорожував по космосу у «безпечному режимі» через збій в компʼютері корисного навантаження. Після цього інженери NASA перевели Hubble на резервне обладнання. Після виконання усіх необхідних технічних маніпуляцій резервний компʼютер включили, завантажили польотне програмне забезпечення і перевели в нормальний робочий режим. Наукові спостереження поновилися у суботу, 17 липня.