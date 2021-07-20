Космічний телескоп Hubble зробив перший після ремонту знімок
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
-
Космічний телескоп Hubble знову у роботі після ремонту — він зробив два знімки галактик. Їх оприлюднило Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA).
Зліва зображене рідкісне явище — пара галактик, що взаємодіють у південній півкулі.
Праворуч — велика спіральна галактика з незвичайними протяжними спіральними рукавами. У той час як у більшості дискових галактик парне число спіральних рукавів, у цієї — три.
Нагадаємо, що у червні телескоп понад тиждень подорожував по космосу у «безпечному режимі» через збій в компʼютері корисного навантаження. Після цього інженери NASA перевели Hubble на резервне обладнання. Після виконання усіх необхідних технічних маніпуляцій резервний компʼютер включили, завантажили польотне програмне забезпечення і перевели в нормальний робочий режим. Наукові спостереження поновилися у суботу, 17 липня.
- Телескоп Hubble вивели на орбіту 24 квітня 1990 року, з того часу він надсилає на Землю мільйони унікальних знімків, які значно розширили уявлення вчених про будову і походження Всесвіту. За чверть століття апарат провів 1,2 мільйона цільових спостережень за 38 тисячами космічних обʼєктів.
- У цьому році він уперше зробив знімок спіральної галактики в оточенні наднових, сфотографував туманність Вуаль і показав скупчення «кривих» галактик.