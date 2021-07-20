У ДСНС попередили про можливий вихід річок із берегів на заході України. Там прогнозують грози

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Олександр Толошняк \ УНІАН

У Державній службі надзвичайних ситуацій попередили про вихід річок із берегів у західних областях України. Там на 21 липня прогнозують сильні дощі та грози.

Про це пише ДСНС у своєму Facebook.

У Львівській області очікується підвищення рівня води на 0,5-2,5 м, зокрема у Стрийському районі можливе часткове затоплення прирічкової інфраструктури. В Івано-Франківській області також очікується підвищення рівня води до 2,5 м, що може призвести до підтоплення деяких населених пунктів.

Трохи менший рівень підвищення води також прогнозують в Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Чернівецькій та Закарпатській областях.

«У мiсцях випадiння сильних опадів можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку з пiдтопленням понижених ділянок, в гiрських районах iснує загроза сходження селевих потокiв та зсувів ґрунту», - попередили у ДСНС.

Окрім західних областей синоптики також прогнозують грози на півночі, у центрі та півдні України. На Сході та в Криму очікується сильний вітер.