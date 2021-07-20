У США вирують масштабні лісові пожежі. Вигоріло майже 5 тисяч км лісу

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У США аномальна спека спровокувала масштабні лісові пожежі, які торкнулися 13 штатів. Влада евакуювала тисячі людей, а близько 20 тисяч пожежних і волонтерів намагаються загасити 80 пожеж.

Про це повідомляють CNN, BBC та Національний міжвідомчий пожежний центр США.

Вогонь вже знищив понад 4 800 квадратних кілометрів лісу і понад 160 житлових будинків.

Найбільше пожеж у штатах Монтана (18) і Айдахо (17). Найбільша пожежа спалахнула в штаті Орегон — там вогонь знищив понад 1 200 кв. км лісу. Також значної шкоди завдано в штатах Каліфорнія, Айдахо і Аляска.

Пожежні команди локалізували частину вогнищ за допомогою техніки і авіації, але їм заважають спека і посуха. Аномальні температури прискорили початок сезону пожеж, і зараз команди сподіваються на дощ або сніг.

Синоптики, проте, дають невтішний прогноз — аномальна спека збережеться мінімум тиждень.