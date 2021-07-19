Франція скасувала для вакцинованих українців ПЛР-тест для вʼїзду

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Alex Holyoake / Unsplash

Франція скасувала для вакцинованих українських туристів ПЛР-тест, який потрібен був для вʼїзду в країну. Про це посольство Франції в Україні повідомило 19 липня.

Тепер для вʼїзду треба надати міжнародний сертифікат про вакцинацію — його можна отримати у сімейного лікаря. Зазначимо, що Франція визнає тільки ті вакцини, які схвалив Європейський Союз: Pfizer, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield та Johnson & Johnson. Китайського препарату CoronaVac у цьому переліку поки немає, ЄС його досі розглядає.

Якщо український турист не вакцинований від коронавірусу, то йому для вʼїзду потрібен негативний ПЛР тест, який зробили не пізніше за 72 години або тест на антиген (48 годин). Окрім того, треба відсидіти на самоізоляції 7 днів.

Нагадаємо, що 14 липня Європейський Союз включив Україну до «зеленого списку» країн і рекомендував країнам-членам скасувати обмеження на подорожі для українців. Після цього Німеччина дозволила українцям з 18 липня безперешкодно вʼїжджати на свою територію.