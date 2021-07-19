Принц Гаррі напише мемуари «як людина», а не як член королівської родини

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DoD News / Wikipedia

Герцог Сассекський Гаррі напише мемуари, які опублікує наприкінці наступного 2022 року. Він поділиться помилками і отриманими уроками. Про це 19 липня повідомило видавництво Penguin Random House.

Принц Гаррі сказав, що поділиться злетами і падіннями і буде «точним і абсолютно правдивим». Він пояснив, що напише мемуари «не як принц, яким народився, а як людина, якою став».

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«За ці роки я виконував багато ролей. Я сподіваюся, що, розповідаючи свою історію — злети і падіння, помилки та уроки, — я зможу показати, що в нас більше спільного, ніж ми думаємо», — додав герцог.

У пресрелізі книга описується як «інтимна і прониклива, чесна і зворушлива».

Кошти, які він отримає від продажу книжки (і її аудіоверсії), передасть на благодійність. Видавцем буде Penguin Random House — цей же будинок публікував мемуари Барака Обами та його дружини Мішель.