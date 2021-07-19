Іспанія більше не купуватиме вакцину AstraZeneca. Залишки доз вона пожертвує

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Cheshire East Council / Flickr

Міністерство охорони здоровʼя Іспанії вирішило більше не замовляти вакцину від коронавірусу AstraZeneca. У країні цим препаратом прищеплюють тільки вікову категорію 60—69 років, для них необхідні дози вже є, потреби у нових немає.

Про це повідомляє видання The Local.

З появою штаму «Дельта» в Іспанії пришвидшили вакцинацію людей старших за 60 років — станом на 19 липня 78% людей з цієї категорії отримали дві дози препарату. Однак у країні понад мільйон людей все ще не отримали другу дозу, але препарат для них є. Решту доз AstraZeneca, які залишаться після вакцинації людей від 60 років, країна передасть до фонду COVAX.

Вакцинація в Іспанії почалась наприкінці грудня 2020 року. Початковий контракт із AstraZeneca був на 31 мільйон доз. Однак у країні після початку вакцинації зафіксували чотири випадки смерті від проблем, повʼязаних з тромбами. Після цього вакцинацію препаратом AstraZeneca призупинили. За останні шість місяців вакцина перестала бути потенційно доступною для всіх вікових груп і стала призначатися спочатку людям у віці від 18 до 55 років, потім вона стала доступною тільки для людей у ​​віці від 60 до 69 років.