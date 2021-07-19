Верховний суд відповів ДБР на провадження щодо суддів: нагадав, що вони є незалежними

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Ратинський В'ячеслав / УНІАН

Верховний суд відреагував на кримінальне провадження від Державного бюро розслідувань щодо суддів, які ухвалили рішення на користь колишнього глави Конституційного суду Олександра Тупицького. Суд наголосив на тому, що, відповідно до Конституції, суддя є незалежним та керується верховенством права.

Про це йдеться у заяві суду, яку він оприлюднив у понеділок, 19 липня.

Провадження щодо суддів відкрили за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу (зловживання владою), однак Верховний суд зазначає, що суддю не можна притягнути до відповідальності за ухвалене ним рішення — за винятком злочину або дисциплінарного проступку.

Окрім цього, суд заявляє, що розгляд справи відбувався відкрито і прозоро, на сайті Верховного Суду анонсувалися судові засідання, повідомляли про всі етапи розгляду справи, а також опублікували пресреліз із висновками суду.

Нагадаємо, що 14 липня 2021 року Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду визнав незаконним і скасував указ президента про скасування указу про призначення Тупицького суддею КСУ. В Офісі президента заявили, що Верховний суд намагається захистити корупційну систему.

19 липня стало відомо, що ДБР відкрило провадження щодо суддів Верховного суду через це рішення через можливе зловживання владою. Слідчий вже попросив надати йому завірену копію справи, саме рішення, журнали судових засідань у цій справі, а також дані з системи документообігу та фіксації засідань.