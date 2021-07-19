В Україні під час першого іспиту на рівень знання державної мови стався збій у системі

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

У понеділок, 19 липня, під час складання першого іспиту на рівень знання державної мови стався збій у системі. Про це Національна комісія зі стандартів державної мови повідомила 19 липня.

Причини збою наразі з’ясовують. Усі претенденти, які в цей час перебували у системі, отримають додатковий час для завершення складання іспиту. Комісія наголошує, що це не вплине на розклад наступних іспитових сесій.

Нагадаємо, 16 липня 2021 року набули чинності чергові норми мовного закону. Вони стосуються, зокрема, держслужбовців та претендентів на отримання українського громадянства, які мають складати іспит на рівень володіння державною українською мовою. Зареєструватись на іспит можна тут. Для держслужбовців він безкоштовний, для іноземців — 492 гривні. У Києві щодня відбуватимуться три екзаменаційні сесії: з 09:30 до 11:30, з 12:30 до 14:30 та з 15:30 до 17:30. У регіонах іспитові майданчики працюватимуть за окремим графіком, залежно від кількості охочих. За результатами успішного проходження іспитів видаватимуть державний сертифікат про рівень володіння мовою.