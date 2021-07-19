Тристороння контактна група щодо Донбасу проведе на тижні два засідання. Про що говоритимуть

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Дівєєв Сергій / УНІАН

Цього тижня мають відбутися два засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання на Донбасі.

Як повідомляє українська делегація в ТКГ, у вівторок, 20 липня, проведуть відеоконференцію робочих груп із безпеки, політичних питань, гуманітарної та економічної робочих груп, а в середу, 21 липня, — відеоконференцію загального засідання Тристоронньої контактної групи.

Українська делегація винесе на розгляд питання порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків і російських сил, вдосконалення механізму контролю, а також гарантування безпеки в зоні конфлікту та дотримання режиму припинення вогню.

До того ж сторони обговорять питання виконання Мінських угод і підсумків Паризького саміту та продовження розробки плану спільних кроків.

Окрім цього, на засіданні ТКГ будуть говорити про відновлення роботи КПВВ і відкриття нових пунктів у Золотому і Щасті, обмін утримуваними особами, повний і безумовний доступ міжнародних організацій на окуповані території, а також про відновлення соціально-економічних звʼязків через лінію розмежування.

Наразі тривають консультації на рівні політичних радників «нормандської четвірки», метою яких є повернутися до суворого дотримання сторонами повного та всеосяжного режиму припинення вогню.

«Міжнародні партнери України підтримують цей напрямок нашої політики», — заявили в українській делегації в ТКГ.