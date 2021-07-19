У Франції розгромили два центри вакцинації. Один залили водою, другий — підпалили
- Автор:
- Костя Андрейковець
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У Франції на тлі протестів проти карантину і обовʼязкової вакцинації розгромили два центри, в яких щепили від коронавирусу.
Про це пише BBC.
Невідомі залили водою з пожежних рукавів центр у комуні Ланс-ан-Веркор, а інші невідомі підпалили центр у клініці в комуні Уррюнь. Клініка частково зруйнована.
У вихідні в країні проходили масові акції протесту, у яких взяли участь близько 100 тисяч людей. Противники протикоронавірусних заходів звинувачують президента Емманюеля Макрона і його уряд у порушенні свобод громадян.
- У Франції домінує штам коронавірусу «Дельта». Уряд намагається прискорити кампанію з вакцинації і побоюється нової хвилі пандемії.
- 12 липня президент Франції оголосив про обовʼязкову вакцинацію медичних працівників, а також повідомив, що з 21 липня без негативного ПЛР-тесту і повної вакцинації не можна буде ходити в кінотеатри, бари, ТРЦ і купувати квитки на потяги та літаки. Після цього за добу на вакцинацію записалися 1,7 млн французів.
- Наступного дня в містах Франції почалися протести. У Парижі акції закінчилися сутичками з поліцією.