В Олімпійському селищі в Токіо вперше виявили коронавірус серед спортсменів
- Автор:
- Софія Телішевська
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Matt Roberts / Stringer
Організатори Олімпійських ігор у Токіо повідомили про перші випадки зараження коронавірусною хворобою COVID-19 серед спортсменів.
Про це йдеться у звіті, опублікованому на сайті Оргкомітету ігор.
18 липня у двох спортсменів у Олімпійському селищі та ще одного, який перебуває за його межами, виявилися позитивними результати тестів. З яких країн ці спортсмени, не розголошують.
Загалом з 1 липня 55 осіб, пов’язаних з Олімпіадою, повідомили про позитивні тести. Зокрема п’ятеро спортсменів дізналися про інфікування після прибуття до Японії та відправилися до окремої локації на карантин.
Десятки інших спортсменів та допоміжного персоналу змушені ізолюватися після контакту із хворими на COVID-19.
- Олімпійські ігри в Токіо проходитимуть з 23 липня до 8 серпня, Паралімпіада — з 24 серпня до 5 вересня.
- Через пандемію глядачів на іграх не буде. У Токіо не буде рукостискань і обіймів під час церемонії нагородження, а спортсмени самі надягатимуть собі медалі.
- В Японії активно протестують проти проведення ігор і вимагають їх перенести. Раніше близько 10 тисяч волонтерів відмовилися працювати на Олімпійських іграх.