В Олімпійському селищі в Токіо вперше виявили коронавірус серед спортсменів

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Matt Roberts / Stringer

Організатори Олімпійських ігор у Токіо повідомили про перші випадки зараження коронавірусною хворобою COVID-19 серед спортсменів.

Про це йдеться у звіті, опублікованому на сайті Оргкомітету ігор.

18 липня у двох спортсменів у Олімпійському селищі та ще одного, який перебуває за його межами, виявилися позитивними результати тестів. З яких країн ці спортсмени, не розголошують.

Загалом з 1 липня 55 осіб, пов’язаних з Олімпіадою, повідомили про позитивні тести. Зокрема п’ятеро спортсменів дізналися про інфікування після прибуття до Японії та відправилися до окремої локації на карантин.

Десятки інших спортсменів та допоміжного персоналу змушені ізолюватися після контакту із хворими на COVID-19.