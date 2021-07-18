Україна отримала перші два мільйони доз вакцини Moderna. Кого щепитимуть нею?

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В Україну 18 липня прибули більше двох мільйонів доз американської вакцини проти коронавірусу Moderna. Цю партію надав уряд Сполучених Штатів у межах глобальної ініціативи з рівного доступу до вакцин COVAX.

Про це повідомляє ЮНІСЕФ.

За словами міністра охорони здоровʼя Віктора Ляшка, ця вакцина призначена для щеплення організованих колективів та професійних груп із попередніх етапів вакцинації.

Розвезення препарату в регіони розпочнеться вже сьогодні, до середи вакцина буде в кожній області.

«Розроблена американською компанією Moderna мРНК-вакцина схвалена ВООЗ для екстреного застосування. Це значить, що після повного курсу щеплення нею також можна буде отримати міжнародний сертифікат про проведення вакцинації. Повний курс щеплення передбачає введення двох доз вакцини з інтервалом у 28 днів», — наголосив міністр.

Зберігання вакцини з дотриманням холодового ланцюга в Україні забезпечує Агентство США з міжнародного розвитку USAID.

Препарат американської компанії Moderna використовують у США та країнах ЄС.