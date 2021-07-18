Побиття журналіста на ЛГБТ-марші у Грузії: поліція затримала 120 підозрюваних

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VANO SHLAMOV / Contributor

У Грузії упродовж останніх днів поліція затримала 120 осіб, яких підозрюють у причетності до побиття журналістів і мирних громадян, які прийшли на Марш рівності ЛГБТ-спільноти. Це сталося 5 липня в центрі Тбілісі.

Про це повідомив премʼєр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі, передає «Ехо Кавказу».

«Усі факти насильства проти журналістів будуть розслідувані в максимально короткі терміни, усі винні будуть показово покарані», — наголосив премʼєр.

Того ж дня близько 300 журналістів трьох опозиційних телеканалів — «ТБ Пірвелі», «Мтаварі архі» і «Формула», а також прихильники опозиційних партій «Єдиний національний рух» і «Лело» протестували під будівлею парламенту у Тбілісі.

Вони вимагали відправити Гарібашвілі у відставку та покарати тих, хто побив журналістів. Демонстранти звинуватили нинішню грузинську владу у відмові від західних цінностей і «бажанні повернутися в російський простір».