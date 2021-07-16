Верховний суд відповів на критику Офісу президента за рішення щодо ексголови КС Тупицького
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Wadco2 / Wikipedia
Напередодні Офіс президента розкритикував рішення Верховного суду щодо колишнього голови Конституційного суду Олександра Тупицького, назвавши його спробою зірвати судову реформу. Верховний суд у відповідь заявив, що Касаційний адміністративний суд у своєму рішенні керувався принципом верховенства права.
Про це йдеться в заяві Верховного суду.
ВС запевняє, що підтримує позитивні зрушення, спрямовані на побудову незалежного та справедливого суду, але підкреслює, що всі зміни повинні відбуватися відповідно до Конституції.
ВС окремо акцентував увагу на поділі державної влади в Україні, натякаючи на незаконність рішення президента про відсторонення Тупицького.
У повідомленні суду вказано, що судова реформа неможлива «без поваги до незалежності суду і суддів, без розуміння функцій та ролі суду в державі».
- 27 березня 2021 року Зеленський скасував указ Януковича про призначення Тупицького суддею Конституційного суду. Зеленський мотивував своє рішення тим, що «окремі судді Конституційного суду України, призначені Віктором Януковичем, продовжуючи виконувати свої повноваження, створюють загрозу державній незалежності та національній безпеці України».
- Перед цим, 29 грудня 2020 року, Зеленський своїм указом відсторонив Тупицького на два місяці, а 28 лютого — ще на місяць. У КСУ назвали указ президента юридично нікчемним, а Тупицький його оскаржив.
- 14 липня Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду визнав незаконним і скасував указ президента про скасування указу про призначення Тупицького суддею КСУ.
- В Офісі президента заявили, що Верховний суд намагається захистити корупційну систему.