Верховний суд відповів на критику Офісу президента за рішення щодо ексголови КС Тупицького

Новини

Wadco2 / Wikipedia

Напередодні Офіс президента розкритикував рішення Верховного суду щодо колишнього голови Конституційного суду Олександра Тупицького, назвавши його спробою зірвати судову реформу. Верховний суд у відповідь заявив, що Касаційний адміністративний суд у своєму рішенні керувався принципом верховенства права.

Про це йдеться в заяві Верховного суду.

ВС запевняє, що підтримує позитивні зрушення, спрямовані на побудову незалежного та справедливого суду, але підкреслює, що всі зміни повинні відбуватися відповідно до Конституції.

ВС окремо акцентував увагу на поділі державної влади в Україні, натякаючи на незаконність рішення президента про відсторонення Тупицького.

У повідомленні суду вказано, що судова реформа неможлива «без поваги до незалежності суду і суддів, без розуміння функцій та ролі суду в державі».

Читайте також: Колишньому голові КС Тупицькому повідомили про нову підозру