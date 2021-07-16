Ейфелева вежа знову відкрилася для туристів. Її простій був найдовшим з часів Другої світової війни

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Найзнаменитіша памʼятка Франції сьогодні, 16 липня, знову почала приймати відвідувачів після простою у девʼять місяців через коронавірус. Для Ейфелевої вежі це було найтривалішим простоєм з часів Другої світової війни.

Про це повідомляє AFP.

Офіційно період виходу з третього карантину у Франції завершився 30 червня, але вежа залишалася закритою. Компанії, яка обслуговує вежу, потрібен був час, щоб «привести все в порядок для нормального функціонування». Це в основному стосувалося роботи ліфтів.

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Вежа буде працювати з обмеженнями — не більше 10 тисяч відвідувачів на день і дотримання соцдистанції. До пандемії в день на вежу піднімалися 25 тисяч відвідувачів.

Людям потрібно буде заздалегідь купити квиток через сайт, вказавши точну дату візиту і своє імʼя (включаючи дітей). При цьому на вході потрібно буде показати не тільки електронний квиток, але і документ, який засвідчує особу.

З 21 липня на вежу будуть пускати тільки вакцинованих людей.