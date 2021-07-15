Рахункову палату Молдови атакували хакери. Знищено всі загальнодоступні бази даних

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Рахункова палата Молдови зазнала масованої хакерської атаки, у результаті якої всі загальнодоступні бази даних були знищені.

Про це повідомляє телеканал TV8.

У Рахунковій палаті зазначають, що з такою ситуацією вищий контрольний орган країни стикається вперше.

«Знищення сторінки відбулося в контексті резонансних і впливових аудитів суспільної важливості, на етапі звітності та освітлення у ЗМІ найважливіших аудиторських місій», — заявили в РП.

Зараз правоохоронці намагаються зʼясувати, чи були атака шантажем або планувалася на замовлення. Фахівці працюють над відновленням роботи сайту РП.