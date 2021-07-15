Конституційний суд опублікував текст рішення щодо закону про мову
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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Артем Марков / Дар'я Светлова / «Бабель»
Конституційний суд 15 липня опублікував текст рішення про визнання конституційним закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної».
Автори подання зазначали, що окремі норми закону «фактично означають дискримінацію російськомовних громадян», обмежують перелік мов корінних народів і національних меншин, визначають та «фактично встановлюють пріоритет для використання англійської мови та інших офіційних мов Європейського Союзу». Однак КС заявив, що українська мова є невіддільним атрибутом української державності, тому будь-які зазіхання на її юридичний статус як державної на території України неприпустимі, оскільки порушують конституційний лад держави, загрожують національній безпеці та самому існуванню державності України.
Суд констатував, що володіти українською мовою як мовою свого громадянства – обов’язок кожного громадянина України. При цьому кожен українець може вільно обирати мову для приватного спілкування. Окрім цього, порядок функціонування української мови як державної має поєднуватися із шанобливим ставленням до мов національних меншин, що історично проживають в межах України, та захисту мовних прав представників цих меншин.
Конституційний Суд установив, що мовний закон не містить приписів, які можуть обмежувати вільний розвиток, використання і захист мов, що мають юридичний статус мов національних меншин (включно з російською), а також тих приписів, що перешкоджали б державі сприяти розвитку корінних народів і національних меншин України.
Також КС вважає, що цей закон є юридичним інструментом подолання наслідків тривалого перебування різних частин України в складі інших держав та загального зросійщення України. Окрім цього, суд не виявив порушення прав народних депутатів під час розгляду закону та його ухвалення
Рішення Конституційного Суду України є обов’язковим, остаточним та його не можна оскаржити.
- 16 липня 2019 року в Україні набув чинності закон про державну мову, який гарантує використання української мови в державному управлінні, сфері послуг, освіті та медіа. При цьому закон не обмежує приватного спілкування всіма мовами та вільного вживання мов національних меншин.
- Від 16 січня 2021 року мовою обслуговування споживачів у сфері послуг стала українська, а за порушення норм мовного закону штрафуватимуть з 2022 року — від 5 100 до 6 800 гривень. Лише на прохання клієнта його можна обслуговувати іншими мовами.