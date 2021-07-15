НАЗК просить суд припинити трудовий договір «Нафтогазу» із головою правління Вітренком

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Пресслужба НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) у четвер, 15 липня, звернулося до Шевченківського районного суду Києва з позовом про припинення контракту між «Нафтогазом» та його головою правління Юрієм Вітренком.

Про це йдеться у заяві НАЗК.

Раніше агентство виявило, що підписання контракту із Вітренком порушує норму закону про запобігання корупції, адже він працював на посаді заступника Міністра енергетики України та виконував обов’язки керівника цього міністерства, і мав одночасно вплив на «Нафтогаз». Саме тому НАЗК, відповідно до закону, звернулось до суду, аби припинити трудовий договір із Вітренком.

Відповідно до закону, мав пройти рік після звільнення Вітренка з посади у Міністерстві і до його призначення в організацію («Нафтогаз»), на яку він мав вплив на попередній посаді. Зазначимо, що ще у квітні Вітренко був у Міненерго і того ж місяця його призначили головою правління «Нафтогазу». НАЗК зазначає, що це є підставою для розірвання трудового договору. Якщо договір не розірвали, Нацагентство йде до суду, аби через нього це зробити.

Перед цим, 15 червня, голова НАЗК Олександр Новіков видав два приписи, за яким Кабінет міністрів та «Нафтогаз» мали скасувати контракт із головою Вітренком. Однак суд зупинив дію обох приписів, адже «це гарантує ефективний захист і поновлення порушених прав Вітренка, за захистом яких він звернувся до суду».