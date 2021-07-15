Американські генерали побоювалися, що Трамп влаштує переворот після поразки на виборах

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Американські генерали і військові напередодні поразки Дональда Трампа на президентських виборах побоювалися державного перевороту, який Трамп міг влаштувати для збереження своєї влади.

Про це йдеться в уривку з книги «Я один можу це виправити» журналістів The Washington Post, вихід якої планується на наступному тижні.

Гоова Обʼєднаного комітету начальників штабів ЗС США Марк Міллі в листопаді 2020 року обговорював з іншими чиновники можливість перевороту і планував заходи з протидії. Наприклад, Міллі і низка генералів розглядали можливість колективної подачі у відставку, щоб не виконувати накази Трампа і не давати вказівки військам.

Напередодні штурму Капітолію прихильниками Трампа Міллі був серйозно стурбований закликами президента «до дії». «Міллі сказав своїм підлеглим, що, на його думку, Трамп сам розпалює безлади, щоб у результаті послатися на Закон про повстання і викликати військових», — розповів один із співрозмовників журналістів.

Автори книги пишуть, що Міллі промовив з друзями, законодавцями і колегами загрозу перевороту, оскільки відчував, що він повинен бути напоготові. Міллі в той момент вважав себе людину, яка намагалася «зберегти демократію на межі краху».

«Вони можуть спробувати [зробити переворот], але вони не досягнуть успіху. Ви не можете зробити це без військових. Ви не можете зробити це без ЦРУ і ФБР. Ми — хлопці зі зброєю», — говорив Міллі своїм заступникам.

Його побоювання посилилися в тому числі кадровими перестановками, проведеними одразу після виборів. Трамп тоді звільнив генпрокурора Вільяма Барра і голову Міноборони Марка Еспера, поставивши на їх місце своїх прихильників. Міллі оцінював ситуацію як «зловісну».