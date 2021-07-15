З початку 2014 року жертвами війни на Донбасі стали понад 40 тисяч осіб
- Автор:
- Софія Телішевська
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Facebook / СБУ
З квітня 2014 року до кінця червня 2021 року жертвами війни на Донбасі стали від 42,5 до 44,5 тисячі осіб.
Про це повідомило управління верховного комісара ООН із прав людини у відповідь на запит «Радіо Свобода».
Ці втрати розподіляються так:
- 13 200 — 13 400 загиблих, з них щонайменше 3 901 цивільний, приблизно 4 200 українських військових та 5,8 тисячі членів озброєних груп.
- 29 600 — 33 600 поранених, з них від 7 до 9 тисяч цивільних осіб, 9 800 — 10 800 українських військових та 12 800 — 13 800 членів озброєних груп.
На цивільних осіб припадає 25% від загальної кількості загиблих.
- Зеленський 20 квітня у відеозверненні запропонував Путіну провести зустріч на Донбасі, де триває війна. За його словами, на зустрічі радників лідерів «нормандської четвірки» пролунала пропозиція провести зустріч на лінії розмежування на Донбасі, щоб на власні очі побачити війну.
- 22 квітня Путін заявив, що якщо Зеленський хоче обговорювати з ним питання Донбасу, то йому потрібно напряму спілкуватися з ватажками бойовиків «ЛДНР». Але «якщо йдеться про розвиток двосторонніх відносин», то запропонував зустрітися в Москві «в будь-який зручний час».
- Невдовзі після цього Зеленський наголосив, що зустріч із Путіним обов’язково відбудеться. Але український лідер пропонує провести її у Ватикані. За його словами, Ватикан — «ідеальне місце для діалогу про мир».