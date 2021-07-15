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З початку 2014 року жертвами війни на Донбасі стали понад 40 тисяч осіб

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Facebook / СБУ

З квітня 2014 року до кінця червня 2021 року жертвами війни на Донбасі стали від 42,5 до 44,5 тисячі осіб.

Про це повідомило управління верховного комісара ООН із прав людини у відповідь на запит «Радіо Свобода».

Ці втрати розподіляються так:

На цивільних осіб припадає 25% від загальної кількості загиблих.