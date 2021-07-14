Комітет Ради підтримав законопроєкт Зеленського про великий герб України

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УНІАН / Кузьмін Олександр

Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади 14 липня підтримав законопроєкт №5712 президента Володимира Зеленського про великий державний герб України.

Про це у Telegram повідомив заступник голови комітету та депутат фракції «Слуга народу» Олександр Качура.

За законопроєкт проголосували 17 членів комітету, проти — 2, утрималися — 3. Далі законопроєкт передадуть на розгляд до сесійної зали.

У законопроєкті вказано, що на великому державному гербі зображені такі елементи:

знак Княжої Держави Володимира Великого (малий Державний Герб України);

зображення великокняжого вінця (корони) Ярослава Мудрого;

лев (герб Галицько-Волинського князівства);

воїн-козак із рушницею (герб Війська Запорозького).

Верховна Рада України

Зазначимо, що великий герб, який запропонував Зеленський, відрізняється від того ескізу, який був обраний Державним агентством з питань мистецтв та мистецької освіти. Глава партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко пояснив, чому: «У нас немає і не було ніяких зобов’язань вносити переможця по жодному з конкурсів (по останньому конкурсу теж). Ескіз, який зараз внесений президентом, він у минулорічному конкурсі на другому чи третьому місці теж фігурував (ну, схожий на нього дуже, приблизно). Тому тут питання про зміст, а не про форму».