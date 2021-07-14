Профільний комітет Ради рекомендував нардепам самостійно визначитися з відставкою Авакова. Сам міністр на засідання не прийшов
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував нардепам самостійно визначитися щодо звільнення Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ.
Відповідне рішення підтримали 13 членів комітету, ще п’ятеро утрималися.
Самого Авакова запросили на засідання комітету щодо розгляду його відставки, але він не зʼявився. Причина — невідома.
Як повідомила на своїй сторінці у Facebook народний депутат від партії «Голос» Олександра Устінова, вона та нардеп Олег Колєв («Слуга народу») проголосували проти такого рішення.
Також Устінова розповіла, що разом із Олександром Куницьким («Слуга народу») подали пропозицію рекомендувати парламенту звільнити Авакова, але її не підтримали.
- 13 липня 2021 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков подав до Ради заяву про відставку. Він пробув на цій посаді з 2014 року. Зеленський запропонував фракції «Слуга народу» призначити на цю посаду голову комітету з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського — той погодився. Рада голосуватиме за звільнення Авакова 15 липня, а за призначення Монастирського — 16-го.
- Партія «Голос» повідомила, що підтримає відставку міністра внутрішніх справ, а «Батьківщина» — не буде голосувати.