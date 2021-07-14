«У нього така інформація, що без підтримки її не отримати». Нардеп Тищенко розповів, хто може стояти за Гео Леросом

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Кузьмін Олександр / УНІАН

Народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко припустив, що за нардепом Гео Леросом, який публікував плівки про нього, можуть стояти спецслужби.

Про це він заявив в інтерв’ю «Бабелю».

«У нього [Гео Лероса] така інформація, що без підтримки її не отримати. У нього є якісь фото з камер спостереження, з якихось секретних чатів. За ним можуть стояти хіба що спецслужби», — сказав Тищенко.

Водночас нардеп запевнив, що плівки Лероса, на яких він фігурує, є фейком.

«Звісно, фейк. Якщо подивитися, про що на них йшлося, там усе змонтовано. Складалися шматки, щось змінювалося — усе для того, щоб хайпувати. Просто моє прізвище — це рейтинг. [...] Із Леросом з цього приводу у нас є судові справи, і він каже, що це не його Facebook-сторінка, де зʼявилися плівки. Як такій людині можна вірити?» — наголосив він.

На думку Тищенка, коментувати дії його однопартійця «повинна медицина».

«Його слід лікувати. Хоча коли він мене бачить, він вітається. А щойно бачить Петра Порошенка або журналістів «1+1», то починає кричати якусь нісенітницю», — додав нардеп.