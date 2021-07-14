«У нього така інформація, що без підтримки її не отримати». Нардеп Тищенко розповів, хто може стояти за Гео Леросом
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Кузьмін Олександр / УНІАН
Народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко припустив, що за нардепом Гео Леросом, який публікував плівки про нього, можуть стояти спецслужби.
Про це він заявив в інтерв’ю «Бабелю».
«У нього [Гео Лероса] така інформація, що без підтримки її не отримати. У нього є якісь фото з камер спостереження, з якихось секретних чатів. За ним можуть стояти хіба що спецслужби», — сказав Тищенко.
Водночас нардеп запевнив, що плівки Лероса, на яких він фігурує, є фейком.
«Звісно, фейк. Якщо подивитися, про що на них йшлося, там усе змонтовано. Складалися шматки, щось змінювалося — усе для того, щоб хайпувати. Просто моє прізвище — це рейтинг. [...] Із Леросом з цього приводу у нас є судові справи, і він каже, що це не його Facebook-сторінка, де зʼявилися плівки. Як такій людині можна вірити?» — наголосив він.
На думку Тищенка, коментувати дії його однопартійця «повинна медицина».
«Його слід лікувати. Хоча коли він мене бачить, він вітається. А щойно бачить Петра Порошенка або журналістів «1+1», то починає кричати якусь нісенітницю», — додав нардеп.
- У жовтні 2020 року нардеп партії «Слуга народу» Гео Лерос опублікував плівки, на яких люди з голосами, схожими на голоси Комарницького і депутата СН Миколи Тищенка, обговорюють різні незаконні схеми, придумують, як дискредитувати Лероса і «зарядити» розслідувача Дениса Бігуса. Лерос, якого на початку вересня виключили з парламентської фракції СН, стверджує, що Тищенка та Комарницького покриває Зеленський та його офіс.
- Раніше під час виступу у Верховній Раді Лерос намагався увімкнути ці плівки, стверджуючи, що отримав їх від офіцера СБУ. Тоді нардеп також заявив, що Тищенко та Комарницький нібито готують напад на нього.
- 16 жовтня Тищенко подав позов проти нардепа Лероса.