Таліби стратили 22 афганських командос. Серед вбитих — син відставного генерала

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В Афганістані в провінції Фарʼяб на кордоні з Туркменістаном бойовики руху «Талібан» розстріляли 22 командос урядових сил, які здалися після тривалого бою.

Про це повідомляє CNN і низка місцевих журналістів.

Масова страта відбулася 16 червня в місті Давлат Абад. Спецпризначенці тримали оборону міста дві доби, але у бійців закінчилися боєприпаси і підмога з повітря так і не надійшла.

На опублікованих в соцмережах відео, що їх знімали самі бойовики, видно, як бійці здаються і виходять з піднятими руками. Через кілька секунд їх розстрілюють з криками «Аллаху Акбар». На місці було вбито 22 елітних бійців.

Очевидці розповіли, що серед бойовиків були іноземці, оскільки вони говорили не мовою пушту.

Обережно! Відео містить сцени вбивств

Представник влади провінції зазначив, що афганські спецпідрозділи через активізацію талібів дуже розтягнуті по країні, і цей загін погано знав місто.

Серед вбитих виявився 32-річний син відставного афганського генерала Сохраб Азімі. Він два роки провчився у військовій школі в США і мав одружитися зі своєю американською нареченою в серпні цього року. Його батько Хазір Азімі заявив, що зневажає талібів, оскільки вони «не поважають навіть трупи».

Представник руху «Талібан» стверджує, що відеозаписи «фальшиві» і зняті урядовими силами, щоб відбити бажання у афганських військових переходити на бік «Талібану» або здаватися.