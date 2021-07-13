Заступником голови Нацбанку замість Сологуба призначили Сергія Ніколайчука
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
-
Прес-служба НБУ
Заступником голови Національного банку призначили екс-заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Сергія Ніколайчука.
Про це повідомили у пресслужбі регулятора, посилаючись на рішення Ради Нацбанку під час засідання 13 липня.
Як зазначається, кандидатуру для призначення на цю посаду подав голова Національного банку Кирило Шевченко.
«Він зробив значний внесок у впровадження режиму інфляційного таргетування в Україні, розроблення системи ухвалення рішень із монетарної політики на основі правил, а також розбудову науково-дослідницької функції в центробанку», — розповів Шевченко.
Зазначимо, Дмитро Сологуб був звільнений із посади у зв’язку із завершенням терміну повноважень і перейшов працювати до вашингтонського офісу Міжнародного валютного фонду.
Сергій Ніколайчук із 2004 до 2019 року працював у Нацбанку України, де пройшов шлях від економіста до директора Департаменту монетарної політики та економічного аналізу. З вересня 2019 до квітня 2020 року обіймав посаду заступника міністра в Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, де відповідав за аналітичну підтримку рішень з економічної політики, макроекономічний прогноз та залучення інвестицій в країну.
Є викладачем Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Має низку досліджень із питань монетарної політики, макроекономічного розвитку та моделювання та відповідних публікацій у фахових виданнях.
- 30 червня департамент ліцензування Національного банку подав у відставку через незгоду з політикою керівництва. Там зазначили, що нинішня ситуація в НБУ загрожує відкатом реформ у банківській сфері та регулюванні небанківського сектору. У Нацбанку, коментуючи звільнення співробітників, заявили, що департамент продовжуватиме роботу у штатному режимі.
- 1 липня ще два очільники департаментів Нацбанку України заявили, що звільняються з посад.
- У березні перша заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова заявила про цензуру в НБУ — керівництво департаменту комунікацій регулятора заборонило публікувати в оригінальному вигляді її інтервʼю для видання «Новое время».
- У жовтні 2020 року Рада Національного банку оголосила догану і висловила недовіру Рожковій та іншому тодішньому заступнику голови НБУ Дмитру Сологубу. Приводом для цього, як заявили в Раді, стали порушення розпорядчих актів НБУ, Кодексу етики працівника НБУ, правил внутрішнього розпорядку для працівників НБУ і вимог Кодексу законів про працю.