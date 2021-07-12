Нардеп Устінова повідомила, що Железняк більше не голова фракції «Голос». Але той заперечує

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Кузьмін Олександр / УНІАН

Народний депутат партії «Голос» Олександра Устінова повідомила, що Ярослава Железняка звільнили з посади голови фракції. Однак сам він це заперечує.

Про це вони обидва написали на своїх сторінках у Facebook 12 липня: тут — Устінова, а тут — Железняк.

«Фракція політичної партії «Голос» на своєму засіданні проголосувала за звільнення з посади керівника фракції Ярослава Железняка. Тепер тимчасово виконувати обов'язки голови фракції буде кіборг Роман Костенко, заступник керівника фракції. За таке рішення проголосували 11 народних депутатів, або більшість членів фракції у Верховній Раді. Лист з відповідним рішенням був надісланий спікеру парламенту Дмитру Разумкову», — написала Устінова.

Однак сам Железняк заявив, що з подивом дізнався новину про своє звільнення і зазначив, що для такого рішення потрібні 14 голосів: «Тому заяви колег прошу не сприймати як такі, що відповідають дійсності».

Устінова ж у коментарі «Бабелю» уточнила, що 14 голосів потрібні лише для призначення голови фракції, а для звільнення такої вимоги немає.

Пізніше керівництво партії також заявило, що для призначення та звільнення голови фракції та його заступників потрібно не менш як 2/3 голосів від складу фракції (всього у ній 20 депутатів).

Нагадаємо, що кілька місяців тому у «Голосі» стався розкол: більшість партійців вимагали звільнення керівництва партії та фракції, а 10 народних депутатів заявили про створення окремого об'єднання «Справедливість» у парламенті. Народні депутати звинуватили керівницю партії Кіру Рудик в узурпації влади та корупційних договорняках, а керівника фракції Ярослава Железняка в тому, що той не виконує свої обов'язки голови фракції та 5 місяців поспіль відмовляється скликати засідання фракції. Перед цим через нинішнє керівництво з партії пішов один з її засновників і лідерів Сергій Притула.