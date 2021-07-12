Ізраїль буде пропонувати третю дозу вакцини Pfizer людям зі слабким імунітетом

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Tim Reckmann / Flickr

Ізраїль почне пропонувати третю дозу вакцини від коронавірусу Pfizer дорослим зі слабкою імунною системою. Щодо третьої дози для широкого загалу ще думають.

Про це повідомляє Reuters.

Міністр охорони здоровʼя країни Ніцан Горовіц сказав, що дорослі з ослабленою імунною системою, які отримали дві дози вакцини Pfizer, можуть отримати ревакцинацію. Рекомендується давати третю дозу вакцини через вісім тижнів після отримання другої дози (не раніше, ніж через чотири тижні), проте можна робити це і пізніше.

«Ми вивчаємо це питання [щодо третьої дози для широкого загалу], і у нас досі немає остаточної відповіді. У будь-якому випадку ми робимо вже третій укол людям, що страждають імунодефіцитом», — сказав Хоровіц, виступаючи по громадському радіо.

Ізраїль не має наміру поспішати з прийняттям будь-якого рішення щодо ревакцинації населення.

«Це досить складно. Наразі ми спостерігаємо спалахи в основному серед дітей та їх батьків, які не обовʼязково були вакциновані в січні і лютому, і нам необхідно виявити статистичні дані», — заявила глава департаменту охорони здоровʼя Міністерства охорони здоровʼя Шерон Алрой-Прейс.

На початку липня розробники вакцини від коронавірусу Pfizer и BioNTech заявили, що ефективність їхньої вакцини справді знизилась через 6 місяців після другого щеплення. Зараз вони працюють над третьою дозою препарату, яка має дати організму найвищий рівень захисту від усіх штамів коронавірусу.