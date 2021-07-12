Ілон Маск забронював квиток на космоліт Virgin Galactic мільярдера Бренсона

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Голова компанії SpaceX Ілон Маск забронював квиток на суборбітальний політ на космольоті SpaceShipTwo Unity від Virgin Galactic, яка належить мільярдерові Річарду Бренсону.

Про це Бренсон розповів в інтервʼю Sunday Times.

Маск вніс депозит у $10 тисяч за квиток. Коли він полетить поки невідомо. Повна вартість квитка на Unity $250 тисяч. Місця на політ вже забронювали 600 осіб

«Ілон — мій друг, і, можливо, одного разу я полечу на одному з його кораблів», — розповів Бренсон.

До свого польоту Бренсон публікував фото з Маском.