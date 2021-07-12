Поліція Гаїті повідомила про затримання головного підозрюваного в організації вбивства президента
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Поліція Гаїті заявила про арешт лікаря, якого вважають ключовим підозрюваним в організації вбивства президента Жовенеля Моїза 7 липня.
Про його арешт повідомили на брифінгу вночі 11 липня, а деталі повідомляє BBC.
Поліція затримала у столиці Порт-о-Пренс 63-річного громадянина Гаїті Крістіана Еммануеля Санона, який жив у штаті Флорида у США. Він прилетів до країни на приватному літаку на початку червня «з політичних мотивів» і у супроводі кількох колумбійців.
У нього вдома провели обшуки і виявили кілька предметів, які довели його причетність до планування та здійснення операції. Крістіана Еммануеля Санона звинувачують у тому, що він разом із приватною слідчою фірмою вербував колумбійських найманців для вбивства президента.
Начальник поліції Гаїті Леон Чарльз сказав, що початковий план полягав у затриманні президента Моїза, але «потім місія змінилася».
«Коли поліція перешкодила подальшим планам злочинців після розправи, першою людиною, якій вони подзвонили, був Крістіан Еммануель Санон. Він звʼязався з двома іншими людьми, яких ми вважаємо організаторами вбивства президента Жовенеля Моїза», — сказав начальник поліції, але не уточнив, хто були двоє інших.
Аби допомогти Гаїті із розслідуванням цієї справи, США та Колумбія надали своїх агентів.
- 53-річного президента Моїза вбили у резиденції 7 липня. Моїз отримав десятки кульових поранень, а на місці знайшли гільзи калібру 5,56 і 7,62 мм. Під час нападу також поранили і дружину президента, її шпиталізували у Маямі, а 10 липня вона вперше виступила із публічною заявою.
- 9 липня влада Гаїті повідомила, що президента вбила група найманців із 28 осіб, усі — громадяни Колумбії та США.
- Тимчасовим президентом Гаїті після вбивства Жовенеля Моїза призначили Жозефа Ламбера — представника верхньої палати парламенту.