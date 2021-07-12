Поліція Гаїті повідомила про затримання головного підозрюваного в організації вбивства президента

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Поліція Гаїті заявила про арешт лікаря, якого вважають ключовим підозрюваним в організації вбивства президента Жовенеля Моїза 7 липня.

Про його арешт повідомили на брифінгу вночі 11 липня, а деталі повідомляє BBC.

Поліція затримала у столиці Порт-о-Пренс 63-річного громадянина Гаїті Крістіана Еммануеля Санона, який жив у штаті Флорида у США. Він прилетів до країни на приватному літаку на початку червня «з політичних мотивів» і у супроводі кількох колумбійців.

У нього вдома провели обшуки і виявили кілька предметів, які довели його причетність до планування та здійснення операції. Крістіана Еммануеля Санона звинувачують у тому, що він разом із приватною слідчою фірмою вербував колумбійських найманців для вбивства президента.

Начальник поліції Гаїті Леон Чарльз сказав, що початковий план полягав у затриманні президента Моїза, але «потім місія змінилася».

«Коли поліція перешкодила подальшим планам злочинців після розправи, першою людиною, якій вони подзвонили, був Крістіан Еммануель Санон. Він звʼязався з двома іншими людьми, яких ми вважаємо організаторами вбивства президента Жовенеля Моїза», — сказав начальник поліції, але не уточнив, хто були двоє інших.

Аби допомогти Гаїті із розслідуванням цієї справи, США та Колумбія надали своїх агентів.