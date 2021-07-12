«Накопичилося багато запитань». Прем’єр-міністра Шмигаля кличуть до Ради з планом дій на найближчі місяці

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У пʼятницю, 16 липня, нардепи під час години запитань до уряду хочуть заслухати премʼєр-міністра України Дениса Шмигаля.

Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час засідання погоджувальної ради парламенту.

«Я так розумію, що всі не проти будуть заслухати премʼєр-міністра в пʼятницю під час години запитань до уряду. Багато запитань накопичилося, я думаю, що нам треба розуміти, як планує діяти уряд у літні місяці. Тому на пʼятницю запрошуємо пана премʼєр-міністра Дениса Анатолійовича», — сказав він.