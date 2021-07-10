Компанія Безоса Blue Origin не визнає політ мільярдера Бренсона «космічним»
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Аерокосмічна компанія Blue Origin засновника Amazon Джеффа Безоса не визнаватиме космічним політ мільярдера Річарда Бренсона на літаку SpaceShipTwo Unity від Virgin Galactic.
Blue Origin порівняла свій корабель New Shepard з апаратом Virgin Galactic і назвала його «висотним літаком», а не повноцінним космічним кораблем.
Компанія Безоса зазначає, що її корабель подолає умовну межу космосу (лінію Кармана), а літак Unity з Бренсоном на борту — ні.
«З самого початку New Shepard був розроблений для польоту над лінією Кармана. Для 96% населення світу космос починається за 100 км. Тільки 4% людей у світі визнають нижню межу космосу на висоті 80 км. Політ New Shepard пройде над обома межами», — заявили в Blue Origin.
- Компанія Virgin Galactic призначила політ в космос з Річардом Бренсоном на 11 липня. Мільярдер хоче обігнати Джеффа Безоса, політ якого запланований на 20 липня.
- В кінці червня Virgin Galactic отримала ліцензію на комерційні космічні польоти. Федеральне управління цивільної авіації США оновило поточну ліцензію, надавши компанії право возити клієнтів у космос.