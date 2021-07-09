США розширять санкції проти Китаю за утиск уйгурів
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Kevin Frayer / Getty Images
Адміністрація президента США Джо Байдена розширить санкції проти китайських компаній за причетність до порушення прав уйгурів у провінції Сіньцзян. У санкційний список можуть потрапити більше 10 компаній.
Про це повідомляє Reuters.
Одне з джерел стверджує, що йдеться про 14 юридичних осіб, але не вказує їх. При цьому не виключено, що туди увійдуть не тільки китайські компанії.
Минулого місяця в цей список потрапили пʼять компаній і організацій через звинувачення у примусовій праці. Серед них виробник матеріалів для сонячних панелей Hoshine Silicon Industry Co.
Китай традиційно заперечує геноцид уйгурів і примус їх до праці, запевняючи, що проводить політику «викорінення сепаратизму і релігійних екстремістів».
- У 2019 році, коли Китай зіткнувся з міжнародним осудом репресій щодо уйгурської меншини в регіоні Сіньцзян, чиновники стверджували, що кількість «таборів перевиховання», в яких катували і принижували увʼязнених, скоротилася, і з них вийшли люди, готові приєднатися до суспільства. Однак дослідники спростували це твердження, оскільки виявили будівництво нових таборів і тюрем для китайських мусульман.
- Дії Китаю проти корінного уйгурського населення у провінції Сіньцзян порушують усі положення конвенції ООН про запобігання геноциду — із такою заявою виступила незалежна група експертів з прав людини, міжнародного права та воєнних злочинів.
- Китай запровадив санкції проти США і Канади у відповідь на санкції за утиски уйгурів. Перед цим Китай ухвалив санкції проти Великої Британії і Європейського Союзу за звинувачення в репресіях уйгурської меншини.
- У червні цього року ЗМІ повідомляли, що Китай погрожував Україні заблокувати поставки вакцини через підтримку заяви про уйгурів. У посольстві КНР це заперечували.