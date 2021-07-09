США розширять санкції проти Китаю за утиск уйгурів

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Адміністрація президента США Джо Байдена розширить санкції проти китайських компаній за причетність до порушення прав уйгурів у провінції Сіньцзян. У санкційний список можуть потрапити більше 10 компаній.

Про це повідомляє Reuters.

Одне з джерел стверджує, що йдеться про 14 юридичних осіб, але не вказує їх. При цьому не виключено, що туди увійдуть не тільки китайські компанії.

Минулого місяця в цей список потрапили пʼять компаній і організацій через звинувачення у примусовій праці. Серед них виробник матеріалів для сонячних панелей Hoshine Silicon Industry Co.

Китай традиційно заперечує геноцид уйгурів і примус їх до праці, запевняючи, що проводить політику «викорінення сепаратизму і релігійних екстремістів».