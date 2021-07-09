Розробники вакцини Pfizer підтвердили, що її ефективність проти коронавірусу через пів року знижується

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Розробники вакцини від коронавірусу Pfizer и BioNTech заявили, що ефективність їхньої вакцини справді знизилась через 6 місяців після другого щеплення. Зараз вони працюють над третьою дозою препарату, яка має дати організму найвищий рівень захисту від усіх штамів коронавірусу.

Про це йдеться в заяві компанії BioNTech.

«Як видно з реальних даних, опублікованих Міністерством охорони здоровʼя Ізраїлю, ефективність вакцини в запобіганні як інфекції, так і симптоматичним захворюванням знизилася через шість місяців після вакцинації, хоча ефективність у запобіганні серйозним захворюванням залишається високою», — заявили розробники вакцини, однак не сказали, наскільки знизилась ефективність.

Вони зазначили, що для відновлення захисту, імовірно, знадобиться щеплення третьою дозою препарату протягом 6—12 місяців після перших двох доз. Наразі розробники проводять випробування третьої дози вакцини. Початкові дані дослідження показують, що третя доза, яку ввели через 6 місяців після другої, має стійкий профіль переносимості. Науковці сподіваються, що третя доза забезпечить найвищий захист від усіх відомих штамів коронавірусу, зокрема й«Дельти», що стрімко поширюється світом. Найближчим часом компанії планують опублікувати більш точні дані.

Хоча Pfizer і BioNTech вважають, що третя доза вакцини може зберегти найвищий рівень захисту від усіх штамів, компанії розробляють оновлену версію вакцини, яка націлена на повний спайковий білок штаму «Дельта». Першу партію для випробування вже виготовили на підприємстві BioNTech у Німеччині. Компанії планують розпочати клінічні дослідження в серпні.

Зазначимо, що в липні МОЗ Ізраїлю заявив про зниження ефективності вакцини Pfizer проти коронавірусу, однак препарат досі залишається ефективним у запобіганні важкому перебігу захворювання. Спад ефективності збігся з поширенням штаму «Дельта» і скасуванням соцдистанції в Ізраїлі. За повідомленням Міністерства охорони здоровʼя, ефективність вакцини в запобіганні як інфекції, так і симптоматичним захворюванням з 6 червня впала до 64%. Водночас вакцина виявилася на 93% ефективною у запобіганні госпіталізації та серйозним захворюванням, які спричиняє коронавірус.