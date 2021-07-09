Загін вбивць президента Гаїті складався з 28 колумбійських і американських найманців
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Влада Гаїті звинуватили в убивстві президента Жовенеля Моїза групу найманців з Колумбії і США.
Про це повідомляє Associated Press з посиланням на начальника поліції Леона Шарля.
Президента ліквідував збройний загін, в який входило щонайменше 26 громадян Колумбії і двоє громадян США, які також мають громадянство Гаїті. Поліція затримала 15 колумбійців і двох американців, троє учасників групи вбиті в перестрілці і ще вісім втекли. Раніше представники влади заявляли про чотирьох убитих.
Влада Колумбії пообіцяла допомогу у розслідуванні і повідомила, що мінімум сім затриманих раніше служили в колумбійських військах.
Держдепартамент США заявив, що знає про затримання двох своїх громадян, але від детальних коментарів відмовився.
Американці ідентифіковані як Джеймс Солажес і Джозеф Вінсент. Солажес назвав себе колишнім охоронцем посольства Канади в Порт-о-Пренсі. Про другого затриманого нічого не відомо.
- Вночі 7 липня 53-річного Жовенеля Моїза знайшли мертвим у його резиденції. За даними попереднього розслідування, Моїз отримав десятки кульових поранень, а на місці знайшли гільзи калібру 5,56 і 7,62 мм. Також повідомлялося, що постраждала дружина президента. Вона нібито померла в лікарні від поранень, але посольство Гаїті в Домінікані заперечує цю інформацію.
- Виконувач обовʼязків премʼєр-міністра Гаїті оголосив стан облоги. Поліція і армія тимчасово отримали розширені повноваження.