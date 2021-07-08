Суд заарештував третього підозрюваного у справі «Кузні на Рибальському»
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Wikipedia
Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід третьому підозрюваному у справі заводу «Кузня на Рибальському».
Про це повідомляє Держбюро розслідувань.
Зазначено, що суд повністю задовольнив клопотання слідчих і дав два місяці під вартою з альтернативою застави в понад 475 млн гривень одному з колишніх начальників департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння і військової техніки Міністерства оборони.
ДБР не називає імʼя заарештованого.
- 2 липня Державне бюро розслідувань оголосило підозри колишньому заступнику міністра оборони і ще деяким посадовцям Міноборони, а також голові правління заводу «Кузня на Рибальському» за поставки неякісної військової техніки.
- Йдеться про замовлення двох катерів «Кентавр». Чиновники були в курсі, що завод не має можливостей виконати умови контракту та збудувати катери у встановлені терміни, тому що там були відсутні проєкти виготовлення подібної продукції. У зв’язку з цим катери не відповідали б вимогам замовлення, отже, їх неможливо було б використовувати.
- Після цього посадовці внесли до оборонного замовлення необхідність будівництва ще одного катера — і знову уклали угоду з «Кузнею на Рибальському» та заплатили заводу аванс. У результаті там виготовили катери зовсім іншого проєкту, які не відповідали технічним умовам.
- Суд вже заарештував голову правління заводу і ексчиновника Міноборони.