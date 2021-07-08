Суд заарештував третього підозрюваного у справі «Кузні на Рибальському»

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Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід третьому підозрюваному у справі заводу «Кузня на Рибальському».

Про це повідомляє Держбюро розслідувань.

Зазначено, що суд повністю задовольнив клопотання слідчих і дав два місяці під вартою з альтернативою застави в понад 475 млн гривень одному з колишніх начальників департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння і військової техніки Міністерства оборони.

ДБР не називає імʼя заарештованого.