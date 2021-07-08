Киргизстан оголосив у розшук двох своїх колишніх президентів

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Киргизстан оголосив у міжнародний розшук своїх першого і другого президентів Аскара Акаєва і Курманбека Бакієва. Ідеться про справу щодо роботи найбільшого у країні родовища золота Кумтор.

Про це повідомив глава Державного комітету національної безпеки республіки, пише 24.kg.

Першого президента Акаєва підозрюють у зловживанні службовим становищем при укладанні угоди з канадською компанією Cameco Corporation. Ця компанія з початку 1990-х розробляла родовище і стояла біля витоків угоди, після якої країна «фактично втратила контроль над Кумтором». Кумтор —це унікальне родовище золота у Киргизстані. Дві третини проєкта належить компанії «Киргизалтину», одна третина — канадській корпорації Cameco.

У чому підозрюють другого президента Курманбека Бакієва — не уточнюється. У розшук також оголосили його сина Максима Бакієва.

У травні 2021 року Держкомітет нацбезпеки Киргизстану порушив чотири кримінальні провадження щодо представників компанії «Кумтор Голд Компані», яка розробляє родовище Кумтор. Розслідують факти порушення правил поводження з небезпечними речовинами, забруднення землі та атмосфери, знищення льодовиків, а також порушення, повʼязані з податковим і страховим законодавством.

Акаєва скинули з посади президента під час «тюльпанової революції» у 2005 році, після чого він втік до Росії. Бакієва усунули від влади після протестів 2010 року, він поїхав у Білорусь.