Статки Безоса досягли рекордних $211 млрд
- Автор:
- Костя Андрейковець
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SOPA Images / Contributor
Статки найбагатшої людини світу Джеффа Безоса досягли рекордних $211 млрд. За добу вони зросли більш ніж на $8 млрд через зростання акцій заснованої ним компанії Amazon.
Про це повідомляє Bloomberg.
За підсумками фондових торгів 6 липня статки Безоса побили рекорд. Попередній належав Ілону Маску. У січні 2020 року статки голови Tesla і SpaceX оцінювалися у $210 млрд доларів. Зараз вони знизилися до $163,4 млрд.
За даними агентства, акції Amazon почали рости після новини про те, що Пентагон відмовився від контракту на створення хмарної інфраструктури зберігання даних на $10 млрд, який уклав з компанією Microsoft в 2019 році.
Цей контракт раніше через суд зупинив сам Безос. Він стверджував, що Microsoft перемогла в тендері, оскільки колишній президент США Дональд Трамп відчував до нього особисту неприязнь. Тепер Пентагон готовий укласти новий контракт вже з декількома компаніями.
- На початку липня Безос офіційно пішов з посади гендиректора Amazon.
- На початку червня Безос оголосив про рішення відправитися у космос, оскільки це було мрією усього його життя. Він відправиться у суборбітальний політ на створеному його компанією Blue Origin кораблі New Shepard 20 липня.
- Напарниками по польоту стануть брат Безоса Марк, 82-річна американська льотчиця Воллі Фанк і невідомий, який викупив право відправитись у космос за $28 млн на аукціоні.
- А от британський мільярдер Річард Бренсон полетить у космос 11 липня цього року — це на девʼять днів раніше, ніж найбагатша людина у світі і засновник компанії Amazon Джефф Безос.