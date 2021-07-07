Україна погодила введення санкцій проти діячів режиму Лукашенка
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
-
Valery Sharifulin / TASS / Getty Images
Кабінет міністрів України схвалив введення санкцій щодо фізичних осіб Білорусі. Відповідне рішення ухвалили на засіданні 7 липня.
Уряд протягом місяця має їх схвалити та внести на розгляд Ради національної безпеки та оборони. Санкції будуть діяти 3 роки.
Санкції вирішили ввести через фальсифікацію президентських виборів у Білорусі у серпні 2020 року, репресії, залякування, насильницьке придушення мирних протестів, увʼязнення та затримання активістів (у тому числі з України).
У травні Міністерство закордонних справ підготувало пакет санкцій проти окремих громадян Білорусі, які підтримують режим Лукашенка. Обмеження хотіли запровадити через примусову посадку літака Ryanair і затримання колишнього головного редактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича.
Зазначимо, що Україна вже відмовилася від авіасполучення з Білоруссю та від її електроенергії. У листопаді 2020 року Україна приєдналася до санкцій ЄС проти Лукашенка та оточення — санкції передовсім передбачають заборону на вʼїзд у держави, які ці обмеження підтримали, а також замороження іноземних активів білоруських чиновників.
- Останні санкції проти режиму Лукашенка Рада Європейського Союзу ввела 24 червня. Вони стали відповіддю на порушення прав людини і жорстокі репресії проти громадянського суспільства, зокрема, на примусову посадку літака Ryanair в Мінську і затримання журналіста Романа Протасевича.
- Міністерство фінансів США теж оновило санкційний список. Обмеження діятимуть щодо Комітету державної безпеки Білорусі, внутрішніх військ МВС, головного управління з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією МВС. Також під санкції потрапили прессекретарка Лукашенка Наталія Ейсмонт, члени ЦВК Білорусі, генеральний прокурор Білорусі Андрій Швед, глава білоруського КДБ Іван Церцель та інші. Загалом 16 фізичних і пʼять юридичних осіб.