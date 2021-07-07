Україна погодила введення санкцій проти діячів режиму Лукашенка

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Кабінет міністрів України схвалив введення санкцій щодо фізичних осіб Білорусі. Відповідне рішення ухвалили на засіданні 7 липня.

Уряд протягом місяця має їх схвалити та внести на розгляд Ради національної безпеки та оборони. Санкції будуть діяти 3 роки.

Санкції вирішили ввести через фальсифікацію президентських виборів у Білорусі у серпні 2020 року, репресії, залякування, насильницьке придушення мирних протестів, увʼязнення та затримання активістів (у тому числі з України).

У травні Міністерство закордонних справ підготувало пакет санкцій проти окремих громадян Білорусі, які підтримують режим Лукашенка. Обмеження хотіли запровадити через примусову посадку літака Ryanair і затримання колишнього головного редактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича.

Зазначимо, що Україна вже відмовилася від авіасполучення з Білоруссю та від її електроенергії. У листопаді 2020 року Україна приєдналася до санкцій ЄС проти Лукашенка та оточення — санкції передовсім передбачають заборону на вʼїзд у держави, які ці обмеження підтримали, а також замороження іноземних активів білоруських чиновників.